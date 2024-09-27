Мэр Казани отметил экологические инициативы СИБУРа и Татнефти

Мэр Казани Ильсур Метшин выделил важные достижения компаний СИБУР и Татнефть в области экологической ответственности. Он подчеркнул, что крупные предприятия региона активно работают над снижением негативного воздействия на окружающую среду и вносят значительный вклад в улучшение экологической ситуации.

В своём выступлении на пленарном заседании Казанского международного юридического форума мэр особенно отметил философию компании Татнефть, приведя цитату генерального директора Наиля Маганова: «Мы получили планету в наследство от предков и взяли её взаймы у наших детей». Метшин отметил, что этот принцип отражает глубокую ответственность компании за будущее, что является частью её корпоративной культуры.

Он также уделил внимание компании СИБУР и её дочерним предприятиям «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», которые успешно снижают объёмы выбросов.

«Айрат Сафин и его команда уделяют большое внимание вопросам экологии. Как мэр, работающий более 25 лет, я не думал, что нам удастся добиться таких колоссально низких цифр по выбросам», — заявил Метшин.

Мэр подчеркнул, что обе компании демонстрируют, что забота о будущем и устойчивое развитие могут быть важной частью бизнеса, несмотря на его экономическую направленность. «Они думают не только о сегодняшней прибыли, но и о завтрашнем дне — о наших детях и о том, в каком мире они будут жить», — отметил Метшин.