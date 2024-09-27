Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мэр Казани отметил экологические инициативы СИБУРа и Татнефти
Мэр Казани Ильсур Метшин выделил важные достижения компаний СИБУР и Татнефть в области экологической ответственности. Он подчеркнул, что крупные предприятия региона активно работают над снижением негативного воздействия на окружающую среду и вносят значительный вклад в улучшение экологической ситуации.
В своём выступлении на пленарном заседании Казанского международного юридического форума мэр особенно отметил философию компании Татнефть, приведя цитату генерального директора Наиля Маганова: «Мы получили планету в наследство от предков и взяли её взаймы у наших детей». Метшин отметил, что этот принцип отражает глубокую ответственность компании за будущее, что является частью её корпоративной культуры.
Он также уделил внимание компании СИБУР и её дочерним предприятиям «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», которые успешно снижают объёмы выбросов.
«Айрат Сафин и его команда уделяют большое внимание вопросам экологии. Как мэр, работающий более 25 лет, я не думал, что нам удастся добиться таких колоссально низких цифр по выбросам», — заявил Метшин.
Мэр подчеркнул, что обе компании демонстрируют, что забота о будущем и устойчивое развитие могут быть важной частью бизнеса, несмотря на его экономическую направленность. «Они думают не только о сегодняшней прибыли, но и о завтрашнем дне — о наших детях и о том, в каком мире они будут жить», — отметил Метшин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»