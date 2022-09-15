Мэр Казани осмотрел котельную с автоматическим управлением и российским оборудованием

фото: мэрия Казани

В этом году в Кировском районе Казани завершился капремонт котельной на улице Музыкальной. Объект был полностью автоматизирован, обновлены фасад, помещения. Также чтобы избежать проблем с деталями, на нем установлено российское и белорусское оборудование, сообщает мэрия столицы РТ.

Котельная обеспечивает теплом 151 дом, 12 образовательных учреждений, объекты здравоохранения и другие здания. «В обновленной котельной используются современные технологии, усовершенствованное оборудование отечественного и белорусского производства. Ее КПД составляет 95%, что позволит надежно обеспечивать теплом весь микрорайон, в том числе и новые построенные объекты», — рассказал при посещении объекта мэр Казани Ильсур Метшин.

Здание было построено 25 лет назад, и за это время в нем менялись лишь предельно изношенное оборудование. Капитальный ремонт позволил заменить два устаревших котла на отечественное оборудование. Для них рабочие установили форкамерные горелки с автоматическим управлением, сделали дополнительную приточно-вытяжную вентиляцию. Использование же российского оборудования позволит избежать проблем с поставками комплектующих, отметил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, к отопительному сезону предприятие реконструировало 8,3 км теплосетей и три котельных. Проведена диагностика сетей и выявлены обнаруженные дефекты. Гендиректор «Казэнерго» подчеркнул, что все объекты и сети подготовлены к отопительному сезону.