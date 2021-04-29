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Ру Тат
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29 апреля 2021  17:52
Эльза Кузнецова

Мэр Казани обсудил с жителями проблему бездомных собак

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Проблему бездомных собак поднял в прямом эфире мэр Казани Ильсур Метшин. Одна из жительниц Казани пожаловалась, что вчера собаки бегали по улице Магистральной — несмотря на то, что животные не покусали никого, но дети своры из 10-15 собак очень испугались.

«Про беспризорных собак вообще приходит много жалоб, — отметил Метшин. — Однако новый федеральный закон требует гуманного отношения к животным. Эвтаназия допускается в крайних случаях, когда собака неизлечима больна. Агрессивные и опасные животные остаются в приюте на дожитие, остальных вакцинируют и отпускают».

По мнению Метшина, закон очень «сырой», так как он не дает объяснения, как выделять особо агрессивных собак. «По количеству лаев или по количеству укусов?» — размышляет мэр. 

Поэтому, по его словам, мнения жителей разделились на два лагеря: одни за то, чтобы не видеть четвероногих друзей, другие выступают за гуманное отношение.

«Главное, чего нет в законе — это ответственности за домашнее содержание животных. Вот это надо прописать. Откуда они на улице появляются? 90% процентов поигрались, побаловались и потом выпустили на улицу», — отметил мэр.

По мнению Метшина, владелец должен во всем нести ответственность за животное. «Поправки сейчас разрабатываются. Я хочу, чтобы все мы в этом поучаствовали. Когда будет ответственность не только моральная, но и материальная, многое изменится», — сказал мэр.

Закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», созданный в целях защиты животных и соблюдения принципов гуманности, был принят в декабре 2018 года. Согласно закону, безнадзорные собаки подлежат стерилизации, вакцинации и дальнейшему возвращению в естественную среду обитания, то есть на улицы городов и других населенных пунктов.

бездомные животные ильсур метшин прямой эфир
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