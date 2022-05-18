Мэр Казани об аниматорах на Баумана: «Кони ускакали. Надеюсь, навсегда»

Работа аниматоров и музыкантов в Казани должна быть четко регламентирована. Об этом в прямом эфире программы «Татарстан онлайн» заявил мэр столицы республики Ильсур Метшин.

Глава города отметил, что приветствует любой креатив, но при этом он должен быть комфортным для жителей и гостей Казани. Метшин рассказал, что в конце апреля он незапланированно выехал на улицу Баумана и провел «переговоры» с аниматорами ростовых кукол после жалоб горожан и приезжих.

«Я за любое развитие бизнеса и любой креатив, который украшает город и создает настроение людям. Но к нам стали приходить люди и не просто жаловаться, а говорить: „Достали уже!“ И когда мы приехали на Баумана, то увидели, что аниматоры заполонили улицу и буквально вымогают деньги», — сообщил мэр.

Кроме того, выяснилось, что некоторые аниматоры работали там незаконно. «Мы проявили волю и [вызвали] Его величество закон — Управление внутренних дел. Кони ускакали, и, надеюсь, навсегда», — выразил надежду глава города.

Правила определены и для уличных музыкантов, напомнил Ильсур Метшин. Сделано это также для комфорта жителей. «Для музыкантов определены площадки и количество времени, когда ты можешь дарить свое искусство тем, кто ходит мимо», — уточнил он.