Реконструкция очистных сооружений Казани стоимостью 6,2 млрд рублей займет три года

В 2021 году началась масштабная реконструкция биологических очистных сооружений в Казани. Через три года стоки «Водоканала» в Волгу будут соответствовать современным требованиям и показателям.

«Реконструкция биологических очистных сооружении проходит по программе „Очищение бассейна реки Волги”. На эти цели до 2024 года выделено 6,2 млрд рублей. Нас ждут великие дела, которые позволят улучшить экологию бассейна Волги вокруг Казани и вниз по течению», — сообщил сегодня журналистам мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Реконструкция проводится благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений централизованных систем водоотведения. Всего на эти цели выделено 6,2 млрд рублей.

пресс-служба мэрии Казани

«На самом деле это серьезная победа, потому что мы от протекающих крыш, стоящих лифтов, неотремонтированных дворов переходим к проблемам экологии, которые касаются нашего будущего поколения. Это уже совершенно другой этап развития города. Мы не затыкаем дыры и не латаем их, а делаем проекты, которые определят будущее развитие Казани на десятилетие вперед. Это касается состояния воды в городе и в Татарстане», — подчеркнул мэр.

Очистные сооружения «Водоканала» основаны на проекте 1950-х годов, они построены и введены в эксплуатацию в 1974-м. Технологии, которые применялись тогда, устарели. Это первый капитальный ремонт биологических очистных сооружений Казани (БОСК) с момента их строительства. Сейчас стоки в Волгу очищаются по устаревшей технологии.

«Чтобы сделать стоки еще чище, Правительством РФ совместно с Правительством РТ и мэрией Казани разработан проект реконструкции очистных сооружений, которому в этом году дан старт. Мы на выходе будем иметь воду, очищенную по всем современным требованиям и показателям. Требования Российской Федерации по сточным водам в разы выше, чем в Европе», — заявил директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

пресс-служба мэрии Казани

Всего на реконструкцию очистных сооружений потребуется три года. В первую очередь будут построены новые аэротенки и вторичные отстойники, чтобы потом можно было переключиться на реконструкцию основных станций. Также строители возведут цех песколовок, лабораторный корпус и трансформаторную подстанцию. Таким образом, всю территорию через три года займут современные очистные сооружения, заключил Егоров.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» является частью национального проекта «Экология». Как и другие нацпроекты, он воплощается в жизнь начиная с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.