Мэр Казани о пожаре на электроподстанции «Советская»: Специалисты сработали быстро

Причиной пожара на электроподстанции «Советская» стало возгорание кабеля. Об этом, комментируя ЧП, случившееся накануне, рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в программе «Актуальная тема» на телеканале «Эфир».

Из-за пожара в первые минуты без электричества остались 38 тыс. казанцев, но благодаря грамотной работе сотрудников «Сетевой компании» и специалистов Управления гражданской защиты свет в первые полчаса вернули в дома 18 тыс. жителей города.

«Для более чем миллионного города это, безусловно, чрезвычайное происшествие, но районного масштаба. Специалисты говорят, что причина пожара на подстанции в том, что загорелся кабель. Такие ситуации случаются», — отметил градоначальник и поблагодарил специалистов за быстрое устранение последствий ЧП.

Накануне днем на улице Зорге загорелась электрическая подстанция, из-за чего без света остались ряд домов Советского и Приволжского районов города. Для оперативного решения проблем также была организована горячая линия.