Мэр Казани о Бульваре Серова: «Никаким парком здесь раньше не пахло»

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

С 1 октября в Казани открылась первая очередь бульвара по улице Серова. Одной из главных особенностей общественного пространства стала инклюзия — доступность не только для обычных граждан, но и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Новый бульвар посетил мэр столицы Ильсур Метшин.

«Раньше это была болотистая местность. Никаким парком и сквером здесь и не пахло», — напомнил мэр.

Для жителей района и уммы мечети «Ярдэм», с которой начинается бульвар, проект стал буквально открытием. По словам местных, по ночам здесь было невозможно ходить из-за болота и густой растительности. Сейчас пространство полностью открыто.

«Я не видел еще в Казани ни одного парка, который бы был заточен не только для общего пользования, но и для маломобильных групп населения», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» тренер многофункционального инклюзивного СК «Дан» Алексей Завалишин.

Бочча — это паралимпийский вид спорта, для которого в бульваре Серова отведена площадка с разметкой и специальным покрытием. Покрытие не профессиональное, тем не менее этого достаточно, чтобы люди с ограниченными двигательными возможностями могли заниматься спортом.

«Площадка общедоступна. Я всю свою жизнь тренировался в подъезде», — рассказал Завалишин.

Площадка, приспособленная для людей с ментальный инвалидностью, разный тип мощения для ориентации слабовидящих — эти элементы не создают парк только для людей с ограничениями, но для них в том числе.

«Один из главных принципов — универсальность как для здоровых людей, так и для инвалидов. Любое оборудование универсально в использовании», — рассказал директор архитектурного бюро «Мириада групп» Виталий Волков.

«Мы пионеры в этом плане. Не было места где мы могли бы это подсмотреть», — считает Метшин. Все оборудование и элементы дизайна собирались по крупицам из других регионов России и СНГ. Для создания визуального кода архитекторы ориентировались на творчество художника-импрессиониста Валентина Серова. По словам Волкова, из творчества художника позаимствованы округлость форм и цветовые решения.

Во время осмотра бульвара, к мэру подходили десятки обеспокоенных жителей — останется ли водоем, что будет с утками и каким будет продолжение бульвара? «Мы будем чистить этот водоем, и думаем какой вариант эко-реабилитации для этого применить», — отвечал Метшин.

Что касается флоры и фауны, от многого пришлось отказаться в целях благоустройства. «Бывшее озеленение было преимущественно болотистое, часть деревьев была аварийной», — поделился Волков.

Любители покормить уток отправятся в парк Урицкого до тех пор, пока не откроется вторая очередь бульвара с «зоной тихого отдыха» и «водной гладью». Точных сроков нет, но Волков отметил, что строительный период начинается в апреле, и многие застройщики хотят закончить работы «пораньше».

Здесь, во второй очереди, будет располагаться многофункциональный павильон из поликарбоната. Его строительством занимается «Казаньоргсинтез», как один из немногих производителей данного сырья. Рядом будет работать велопрокат, пешеходная зона и смотровые площадки.

В этом году объектами реновации стали 18 общественных пространств — рекордное для столицы количество парков и скверов.

«Детский парк "Елмай", сквер Фукса, фонтанное хозяйство на Булаке, парк Тысячелетия, сквер Котельникова, Чайковое озеро — все это масштабные проекты, о которых мы давно мечтали. Но бульвар по улице Серова стоит особняком — это первый парк, который полностью адаптирован для маломобильных групп населения и инклюзию», — считает Метшин.