Мэр Казани: Необходимо создавать условия для детей с ОВЗ в каждой школе и детсаду

Фото: kzn.ru

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин осмотрел сегодня открывшийся в Московском районе города после капитального ремонта детский сад №149 для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и школу №65, также предназначенную для таких детей. Прежде дошкольное учреждение находилось в поселке Левченко, но затем по просьбам родителей его объединили с детсадом №231, который располагается на улице Восстания, сообщает пресс-служба мэрии.

«Инклюзивное образование для Казани является одним из важнейших направлений. В городе [насчитывается] более 2 тыс. детей с особенностями. Кто-то из них ходит в детские сады, кто-то — в школы. Мы сосредоточены на том, чтобы создать для них особенные условия. Для этого проводился капитальный ремонт помещений. В каждом детском саду и школе Казани должны быть созданы условия для особенных детей. Впервые мы закупили оборудование в дошкольные учреждения на 14 млн рублей», — подчеркнул Ильсур Метшин.

В детском саду насчитывается пять групп, включающих по десять детей с интеллектуальной недостаточностью или сложно сочетанными дефектами. Для развития воспитанников предусмотрены две сенсорные комнаты («релакс» и «динамика»). С детьми работают 16 педагогов со стажем от 10 до 40 лет.

Фото: kzn.ru

«Дети могут развивать все свои способности, родители рады этому, они видят результаты работы профессиональной команды. И после этого детского сада есть возможность идти в школу. Такая школа расположена совсем недалеко. Она у нас тоже является одним из таких лидеров в инклюзивном образовании», — заметил мэр.

Речь шла о школе №65, которая находится на улице Шамиля Усманова. Сейчас в учреждении обучаются 576 учеников, 50 из которых имеют расстройства аутистического спектра, задержку психического развития или нарушения опорно-двигательного аппарата. В школе открыты 16 инклюзивных классов.

В 2023 году тут отремонтировали пять инклюзивных классов на 1,9 млн рублей. Создан блок с помещениями для учебы и занятий ребят с особенными потребностями, в том числе игровая комната, ресурсные классы, пространства для работы с дефектологом, логопедом и психологом.

Фото: kzn.ru

Ильсур Метшин осмотрел сенсорную комнату, которая была обновлена на средства гранта, выигранного в конкурсе «Лапа дружбы», кабинет педагога-психолога, где проходило индивидуальное занятие (ребенок занимался с песком на специальном оборудовании, совмещенном с мультимедийной программой), кабинет учителя-дефектолога, где его встретили волонтеры сообщества «Самостоятельные дети» (проводившие арт-терапию со стеклянными мольбертами), и ресурсные кабинеты, где ученики могут отдохнуть, доделать задания или просто отвлечься.

В 2023 году учреждение признали лучшей инклюзивной школой Казани. Оно также является федеральной пилотной площадкой благотворительного фонда «Образ жизни» по реализации проекта «Школа позитивных привычек».

В общей сложности в 53 школах и 64 детских садах Казани созданы специальные условия для обучения и воспитания детей с особенными потребностями. В детсадах открыты 125 групп для почти тысячи детей по разным нозологиям. Только за год в восьми общеобразовательных учреждениях отремонтировали 54 кабинета для занятий и отдыха детей с ОВЗ.