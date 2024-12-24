Мэр Казани назвал «крутые» и «бомбические» локации для развития бизнеса в городе

Хорошей локацией для развития бизнеса станет территория в районе Вознесенского тракта. Такое мнение выразил мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с журналистами.

«Самая крутая локация будет — это все, что развивается вдоль Вознесенского тракта. Это уже будут первые этажи. Не будет необходимости людям в пятницу или субботу выезжать куда-то, чтобы с детьми покушать или молодежи потусоваться», — сказал градоначальник.

«Бомбическим» местом будет территория «Ривьеры».

«Мы дали разрешение на строительство после согласования долгого. Дай Бог им сил, и денег с нормальной процентной ставкой реализовать это. Это будет очень крутой проект», — сказал Метшин.

Третьей успешной локацией станет территория на улице Портовой.

«Портовая — это, поверьте мне, дай Бог, чтобы процентная ставка остыла, чтобы можно было убрать кредиты. Это будет очень достойная, хорошо продуманная не только картинка визуальная, там серьезнейшая проработка идет с учетом мирового опыта <...> Мы же раньше, как [делали], фасад, скамеечки... Сейчас этого уже мало. Прорабатываются стандарты и по интересам людей, и по уровню кошелька и по всему», — подчеркнул мэр столицы Татарстана.