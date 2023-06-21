Мэр Казани на встрече с подростками призвал продолжать традиции рок-движения

Фото: kzn.ru

Сегодня в подростковом (молодежном) клубе «Сандугач» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин обсудил с начинающими музыкантами развитие рок-движения в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Фото: kzn.ru

В помещении рок-студии глава города послушал песни группы «Шалаш», сочиненные самими участниками коллектива. Он поинтересовался у юных артистов, какое им необходимо оборудование, чтобы занятия проходили в комфортной среде.

«Мы создадим дополнительные условия, чтобы звук был хорошим. Казань всегда была столицей рока, а уже скоро будет 60-летие казанского рок-клуба. Важно продолжать славные традиции. Талантов у нас всегда много, и меня радует, что это направление живет в нашем городе, и вы — [его] новые представители. В каждом подростковом клубе должно быть всё необходимое, чтобы ребята могли репетировать, чтобы они получали удовольствие от игры», — заявил Метшин.

Фото: kzn.ru

Мэр уверен, что подростковые клубы должны находиться в шаговой доступности для представителей молодежи. В частности, в микрорайоне «Азино» планируется построить Дом культуры, где предполагается создать студию для занятий рок-музыкой.

Директор МБУ «Подросток» Екатерина Согрина рассказала, что благодаря федеральному и республиканскому грантам в этом году в Казани оборудуют еще три рок-студии. Часть оборудования будет закуплена, а часть — предоставлена в рамках гранта.

Фото: kzn.ru

Кроме того, в городе состоится ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом «Рок-волна». Заявки в оргкомитет направила 21 группа, сейчас они проходят отбор. В этом году мероприятие пройдет при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Росмолодежи в рамках программы «Регион для молодых».

Помимо прочего, в медиапространстве «Сандугача» Ильсур Метшин и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков сняли видеоролик, который приурочен к предстоящему Дню молодежи.