Мэр Казани: Молодая энергия стимулирует с утроенной силой совершенствовать инфраструктуру

В Казани на протяжении десяти лет наблюдается бэби-бум. Мощная молодая энергия требует с утроенной силой совершенствовать инфраструктуру для детей и молодежи, создавать условия для образования и развития по самым разным направлениям. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Сегодня в Казани сотни детских и молодежных учреждений, тысячи сотрудников, педагогов, воспитателей, тренеров растят новое поколение. Это важная часть нашей совместной работы по формированию и накоплению человеческого капитала в рамках Стратегии развития Казани до 2030 года», — отметил Метшин.

По словам градоначальника, в городе идет планомерная работа в данном направлении: сегодня помимо образовательных программ дети имеют возможность получать самые различные навыки в подростковых клубах. При этом большая часть таких кружков работает на бесплатной основе.

«Сегодня в ситуации экономического кризиса особенно важно сохранить для детей возможность бесплатно посещать и получать дополнительное образование», — сказал Метшин.

Мэр также напомнил, что накануне в Казани состоялся масштабный праздник по случаю Дня молодежи. «Для нас этот праздник имеет большое значение. Мы всегда были лидерами в части привлечения молодежи как для обсуждения городских проектов, так и в свою команду в реализации этих проектов. Сила молодежи и ее способности — смело браться за решение самых сложных задач, нестандартно мыслить. Радует также то, что в нашей команде почти половина — молодежь в возрасте до 35 лет. И сама наша столица — город Казань — это студенческий город и город молодых семей», — добавил мэр.