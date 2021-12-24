Мэр Казани Ильсур Метшин вручил 90 именных стипендий

Церемония вручения именных стипендий мэра Казани по итогам 2021 года прошла сегодня в Ратуше. Стипендии также вручили юным спортсменам и воспитанникам музыкальных и художественных школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В этом году на соискание стипендии подали 300 заявок, порядка 90 победителей — талантливых и перспективных представителей молодежи приняли участие в церемонии. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что самые интересные научные проекты молодых ученых будут реализованы на практике, а также позволят усовершенствовать разные сферы городского хозяйства.

С каждым годом конкурс на соискание именных стипендий мэра Казани становится масштабнее. А с этого года впервые наряду с творческой молодежью чествовали и юных спортсменов, которые достойно представляют город на всероссийском и международном уровнях.

Поощрений и благодарности заслуживают также представители молодежи, которые работали над проектами в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства. «Очень важно, что творчество юных победителей направлено на сохранение традиций проживающих у нас народов», — подчеркнул мэр.

Именные стипендии вручали в несколько этапов: сначала — учащимся школ искусств, потом — воспитанникам спортивных школ. Затем мэр вручил стипендии студентам и аспирантам вузов и профессиональных образовательных учреждений – победителям конкурса научных работ.

Среди награжденных — учащийся КГЭУ Василий Басенко, который разработал новый более безопасный и эффективный метод диагностики трансформаторного оборудования. Получил награду и учащийся КИУ им.Тимирясова Иван Бондаренко. Он предложил озеленять станции казанского метрополитена при помощи стабилизированного мха и устанавливать так называемые фитоколонны.

От лица награжденных к участникам церемонии обратилась с ответным словом студентка КазГИКа Идалия Зиганшина, разработавшая методику преподавания хореографии в творческих инклюзивных коллективах.

«Год науки и технологий ждало не только научное сообщество, но и все студенчество. Развитие научно-исследовательской работы позволило мне под другим углом посмотреть на проектную деятельность, — сказала Идалия Зиганшина. Она отметила, что благодаря разработанной методике по инклюзивной хореографии теперь знает, как помочь людям с особенностями развития стать более общительными и раскрепощенными.

Вокальные и хореографические номера сопровождали чествование стипендиатов. Конкурс на соискание именных стипендий мэра Казани проводится с 1994 года для того, чтобы привлечь обучающихся к научно-исследовательской деятельности в области городского хозяйства, социальной сферы и молодежной политики города.