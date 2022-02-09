Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что переболел коронавирусом

Во время прямого эфира в Instagram мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на вопрос одного из зрителей, рассказал, что перенес Covid-19 и выздоровел только на прошлой неделе.

«Я в той же армии, что и вы. Меня также это коснулось, буквально на прошлой неделе выздоровел. Все прошло в легкой форме, но с твердыми плюсовыми тестами», — заявил Метшин, отвечая на вопрос, не болел ли он «омикроном».

Градоначальник рассказал, что его температура держалась на уровне 37,4 градуса, но кашля и потери обоняния не было.

«Важно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Мои анализы крови показывали, что мой организм сам хорошо справлялся», — отметил мэр.