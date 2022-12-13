Мэр Иннополиса: Население города вырастет до 15 тыс. человек к 2025 году

Руслан Шагалеев

Фото: prav.tatarstan.ru

Количество жителей Иннополиса к 2025 году вырастет до 15 тыс. Об этом сообщил мэр Руслан Шагалеев на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

«Численность населения города вырастет до 15 тыс. человек, и, по моей оценке, это произойдет до 2025 года», – заявил Шагалеев.

Он также отметил, что сейчас в Иннополисе ежедневно находится свыше 7,6 тыс. человек: около 4,5 тыс. постоянно в нем проживают, а оставшиеся приезжают на работу из ближайших населенных пунктов.

В ближайшее время планируется открыть роботизированную гостиницу на 53 номера, сдать в эксплуатацию вторую очередь таунхаусов «Зион», а также построить жилой «Квартал Ю» на 3,5 тыс. квартир.

«Мы арендуем более 100 квартир в „Салават купере“, потому что у нас арендное жилье закончилось сейчас. Мы организовали трансфер для них, и сейчас эти люди ждут, когда же у нас появится новое жилье», — рассказал Шагалеев.