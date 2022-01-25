Мэр Елабуги выразил соболезнования в связи со смертью участника войны

Сегодня, 25 января, скончался участник Великой Отечественной войны Александр Скучаев. Соболезнования на своей странице в соцсети Instagram выразил мэр Елабуги и глава Елабужского района Рустем Нуриев.

«На 95-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны Александр Петрович Скучаев. Соболезную семье и родным. Светлая память», — написал он.

Александр Скучаев родился в деревне Петропавловка Чистопольского кантона ТАССР (ныне Новошешминский район РТ). Его призвали в армию в 1944 году. Служил минометчиком в стрелковом полку. После войны продолжил службу в Монголии, в Венгрии, на Украине.

Вернувшись домой, устроился на работу в нефтеразведку. В 1951 году был направлен на работу в Елабугу. Здесь трудился монтажником, помощником бурильщика в Елабужском управлении разведочного бурения.

Ранее, 22 января, ушел из жизни еще один фронтовик Хантимир Хурматов. Ему было 96 лет.



«Выражаю глубочайшее соболезнование по поводу тяжёлой утраты семье и близким ветерана Великой Отечественной войны Хантимира Хурматова. Светлая ему память», — выразил соболезнования глава района.