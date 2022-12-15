news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
15 декабря 2022  09:58

Мэр Донецка заявил о самом массированном с 2014 года ударе ВСУ по городу

news_top_970_100

Украинские военные нанесли самый массированный удар по центру Донецка за все время. Об этом мэр Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале.

«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты, — сказал градоначальник. — По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 „Град“».

По его словам, под обстрелом оказался квадрат пересечения проспекта Хмельницкого и улицы Университетская, а также бульвар Школьный, улица Набережная и район Крытого Рынка.  

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное