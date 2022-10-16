Мэр Донецка показал последствия удара ракеты HIMARS по зданию горадминистрации

В здание городской администрации Донецка предположительно попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Фото: телеграм-канале Алексея Кулемзина

По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, Ворошиловский район обстреляли из села Курахово. «Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», – написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Сообщение он сопроводил фотографиями и видео с последствиями обстрела.