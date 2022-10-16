Мэр Донецка показал последствия удара ракеты HIMARS по зданию горадминистрации
В здание городской администрации Донецка предположительно попала одна из ракет из установки HIMARS, выпущенных украинскими войсками по Ворошиловскому району города. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, Ворошиловский район обстреляли из села Курахово. «Выпущено три ракеты из американской установки М142 HIMARS. Предположительно, одна из ракет попала в здание городской администрации Донецка», – написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Сообщение он сопроводил фотографиями и видео с последствиями обстрела.