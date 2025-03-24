Мэр Челнов выступил за полный запрет торговли алкоголем в многоквартирных домах

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев жестко высказался против торговли алкогольной продукцией в многоквартирных домах. По его мнению, необходимо внести изменения в законодательство, чтобы полностью запретить продажу спиртного в жилых зданиях. Для этого городские власти планируют обратиться к депутатам Госсовета РТ.

Магдеев напомнил, что с 1 марта в Татарстане действует закон, ограничивающий продажу алкоголя в многоквартирных домах и прилегающих объектах. По новым правилам, продажа спиртных напитков в таких местах запрещена с 22:00 до 10:00. Однако мэр считает, что этого недостаточно.

«Нет никакой необходимости торговать алкогольной продукцией в многоквартирных жилых домах. Как руководитель города я выступаю за полный запрет. Думаю, государство от этого только выиграет. Кто захочет, купит алкоголь в любом другом месте, но жилые дома не место для таких торговых точек», – заявил он.

Введение ограничений на продажу алкоголя в жилых домах стало инициативой Набережных Челнов, которую в Госсовете продвигали депутаты Ильдар Шамилов, Роман Мугерман и Олег Коробченко. Несмотря на уже принятые меры, Магдеев настаивает на необходимости дальнейшего ужесточения правил.

Как сообщила начальник Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана Гульшат Вафина, на 1 января 2025 года в городе работает 161 организация, занимающаяся продажей алкоголя в 758 торговых точках, включая 104 предприятия общественного питания. Количество лицензированных торговых объектов за год увеличилось, а объем продаж составил 875,3 тыс. дал, что на 2% больше, чем в прошлом году.

За 2024 год совместно с полицией из незаконного оборота было изъято 4175,1 литра контрафактного алкоголя. В отношении недобросовестных продавцов и производителей было вынесено 26 судебных решений, потребителям оказана помощь в составлении 11 претензий.

Помимо этого, в 2024 году территориальный орган Госалкогольинспекции рассмотрел 142 обращения граждан по нарушениям прав потребителей, провел 1686 консультаций. Среди жалоб чаще всего фигурировали продажи товаров с недостатками, ненадлежащее качество услуг и нарушение сроков исполнения обязательств. В досудебном порядке удалось урегулировать 116 потребительских споров, что составило 82% от общего числа письменных жалоб.

Наиль Магдеев подчеркнул, что необходимо продолжать работу в этом направлении и добиваться полного запрета на продажу алкоголя в жилых домах.

«Сегодня закон позволяет реализовывать такую продукцию в многоквартирных домах, но мы должны сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию», – резюмировал мэр.