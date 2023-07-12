Мэр Челнов встретился с выпускниками, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов

На традиционной встрече с выпускниками школ, показавших лучшие результаты при сдаче ЕГЭ, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил их за усердие и настойчивость.

Фото: © Лилия Гатина

«Искренне хочу поздравить с вашими результатами. Вы молодцы. Это ваш труд, ваше усердие. Учитель, понятно, может научить, родители поддержать, но конечный результат за вами», — подчеркнул мэр.

«Мне кажется, что готовых рецептов для достижения таких результатов нет. Самое главное — учиться, допускать ошибки, учиться на своих ошибках и идти дальше, к победам», — заметил учитель русского языка и литературы гимназии №76 Антон Ермаков. Он подготовил троих выпускников 11-х классов, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Два его ученика получили наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку, один выпускник — на ЕГЭ по литературе.

Фото: © Лилия Гатина

Среди «лучших из лучших» оказался и выпускник 76-й гимназии Никита Силин, получивший 200 баллов за два экзамена.

«Я собираюсь поступать на факультет лингвистики в один из престижных вузов. Когда я увидел количество баллов, мне казалось, что это не со мной, поскольку думал, что потерял баллы за некоторые вопросы. Я очень рад, что моя усердная подготовка дала такой результат», — поделился эмоциями выпускник.

Все присутствующие на встрече школьники получили из рук мэра памятные подарки.