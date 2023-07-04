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Мэр Челнов встретился с участниками спецоперации и вручил им вещмешки
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с челнинскими военнослужащими, которые участвуют в спецоперации и сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Встреча прошла в МЦ «Шатлык». О мероприятии градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.
«За чашкой чая обсудили вопросы, которые требуют нашего внимания и практического решения. Военнослужащие высказали слова признательности и благодарности всем жителям города за практическую помощь и поддержку», — поделился руководитель города.
Воины также поблагодарили юных челнинцев за письма и рисунки со словами поддержки. Каждому вручили рюкзаки с необходимыми вещами и утепленные сапоги.
«Ждем возвращения всех наших мужчин живыми и здоровыми домой!» — пожелал градоначальник.
Прошедшая встреча стала восьмой по счету. Сегодня Наиль Магдеев примет участие в выписке новорожденного, появившегося в семье участника спецоперации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов поздравил семьи участников спецоперации с рождением сыновей.
Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева.
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