Мэр Челнов встретился с участниками спецоперации и вручил им вещмешки

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с челнинскими военнослужащими, которые участвуют в спецоперации и сейчас находятся в краткосрочном отпуске. Встреча прошла в МЦ «Шатлык». О мероприятии градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

«За чашкой чая обсудили вопросы, которые требуют нашего внимания и практического решения. Военнослужащие высказали слова признательности и благодарности всем жителям города за практическую помощь и поддержку», — поделился руководитель города.

Воины также поблагодарили юных челнинцев за письма и рисунки со словами поддержки. Каждому вручили рюкзаки с необходимыми вещами и утепленные сапоги.

«Ждем возвращения всех наших мужчин живыми и здоровыми домой!» — пожелал градоначальник.

Прошедшая встреча стала восьмой по счету. Сегодня Наиль Магдеев примет участие в выписке новорожденного, появившегося в семье участника спецоперации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мэр Набережных Челнов поздравил семьи участников спецоперации с рождением сыновей.