Мэр Челнов встретился с бойцами, находящимися на лечении в госпитале Бурденко

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н. Бурденко. Он встретился с военнослужащими, находящимися на лечении, есть среди них и бойцы из Автограда. Видео появилось в Telegram-канале Магдеева.

Бойцов также навестил заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель РТ в Российской Федерации Равиль Ахметшин и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов.

Они выразили благодарность врачам и всему медицинскому персоналу за большую работу по сохранению жизни и здоровья бойцов, а также поздравили всех с Днем защитника Отечества.

Участники возложили цветы к памятникам ветеранам медицинской службы, установленным на территории госпиталя, а также познакомились с Музеем истории лечебного заведения.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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