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Мэр Челнов: Все дороги к школам и больницам должны быть отремонтированы к 1 сентября
Мэр Челнов Наиль Магдеев поблагодарил специалистов МУП «Предприятие автомобильных дорог» за качественную работу. На некоторых участках ремонт завершен раньше обозначенного срока и без ущерба качеству, отметил глава города.
«Дорожников мы не так часто хвалим. Но мы должны поблагодарить их за работу, благодаря которой можно комфортно ездить по городу!» — сказал мэр.
Он привел примеры: на несколько месяцев раньше запланированного срока сдан в эксплуатацию участок на проспекте Хасана Туфана, в рамках федерального проекта проводится ремонт на улице Магистральной, Автозаводском проспекте, объездной дороге под мостом через реку Мелекеска. Последний участок является наиболее «аварийным», поэтому, по словам Наиля Магдеева, к 30 августа ремонт дорожного полотна здесь должен быть завершен.
«Все дороги, которые ведут к социально-значимым объектам, школам, больницам, должны быть готовы к 1 сентября», — отметил мэр Автограда.
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