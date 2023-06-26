Мэр Челнов: Все дороги к школам и больницам должны быть отремонтированы к 1 сентября

Мэр Челнов Наиль Магдеев поблагодарил специалистов МУП «Предприятие автомобильных дорог» за качественную работу. На некоторых участках ремонт завершен раньше обозначенного срока и без ущерба качеству, отметил глава города.

«Дорожников мы не так часто хвалим. Но мы должны поблагодарить их за работу, благодаря которой можно комфортно ездить по городу!» — сказал мэр.

Он привел примеры: на несколько месяцев раньше запланированного срока сдан в эксплуатацию участок на проспекте Хасана Туфана, в рамках федерального проекта проводится ремонт на улице Магистральной, Автозаводском проспекте, объездной дороге под мостом через реку Мелекеска. Последний участок является наиболее «аварийным», поэтому, по словам Наиля Магдеева, к 30 августа ремонт дорожного полотна здесь должен быть завершен.

«Все дороги, которые ведут к социально-значимым объектам, школам, больницам, должны быть готовы к 1 сентября», — отметил мэр Автограда.