Мэр Челнов вручил внуку фронтовика удостоверение к ордену Красной Звезды

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил удостоверение к ордену Красной Звезды внуку Сахипзады Муртазину, героически погибшего в годы Великой Отечественной войны, Рифкату Муртазину. Награда нашла своего героя спустя 80 лет, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

«Награда нашла родственников Героя — младшего лейтенанта Муртазина, — сказал мэр, вручая удостоверение к ордену Красной Звезды. — Это очень важно в наши времена, когда есть попытки переписать историю Великой Отечественной войны. Пусть это удостоверение о высокой награде будет в вашем семейном архиве. О ней должны знать и ваши внуки, и правнуки. Вот в этом — вечная память героям, которые с мужеством сражались за Родину».

Рифкат Муртазин с супругой Таслимой рассказали, что подвиг Сахипзады Муртазина передается из поколения в поколение.

Сахипзада Муртазин родился в 1899 году в деревне Сардыкбаш Кукморского района ТАССР. В 1941 году ушел воевать, был командиром отделения 1259 отдельного саперного батальона.

С 20 по 25 июля 1942 года получил приказ подготовить и эвакуировать с поля боя четыре танка. Несмотря на ураганный огонь со стороны противника приказ был успешно выполнен.

За отвагу и героизм при выполнении боевых задач и проявленные при этом доблесть и мужество Сахипзада Муртазин получил награду — орден Красной Звезды. При выполнении очередного боевого задания во время наступления 30 ноября 1942 года боец был ранен, от полученных ран он скончался.