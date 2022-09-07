Мэр Челнов вручил 55-тысячный сертификат на материнский капитал

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил нескольким семьям Автограда сертификаты на получение материнского капитала. Обладателями юбилейного 55-тысячного документа стали Филипповы, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Градоначальник обратился ко всем присутствующим, поздравил с важным событием, напомнив, что сертификаты в городе выдают с 2007 года.

«Сегодня в такой уютной, семейной обстановке, под детский смех мы вместе с вами собрались для того, чтобы отметить это важное событие. Вручение материнского капитала — это праздник и для нас, и для вас, — сказал мэр. — Ежегодно на свет появляются 6,5 тыс. челнинских мальчишек и девчонок. Мы радуемся, что есть хорошие тенденции в последние годы. У нас сегодня преобладает большее количество семей, в которых два и три ребенка. Я надеюсь, что они станут достойными гражданами нашего города, многонациональной республики, страны».

Магдеев подчеркнул, что и государство, и республика, и город делает все, чтобы поддержать молодые семьи: реализуется программа социальной ипотеки, жилье для молодых семей, строительство современных детсадов и школ.

Семьи также поздравили глава Центрального района Эдуард Фаттахов и руководитель Управления ЗАГС Равиля Зарипова. Событие также украсили концертные номера и развлекательная программа. С номерами выступили студия «Ритм» и артисты ДК «Энергетик». Они посвятили свое выступление семье и материнству.