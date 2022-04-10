Мэр Челнов собрал представителей пищевой отрасли на антикризисном штабе

В Торгово-промышленной палате Набережных Челнов продолжаются заседания антикризисного штаба под председательством мэра Наиля Магдеева. Очередная встреча собрала руководителей компаний пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщается в Telegram-канале мэрии.

«Челны-Хлеб», «Челны-Бройлер», «Агросила-Молоко», «Камский Бекон», «Челны-Мясо», «Челны Холод», «Булгарпиво», АПК «Камский» и ряд других предприятий обсудили развитие отрасли в условиях санкционного давления.

Вступительное слово взял Магдеев, он отметил, что Набережные Челны имеют широкую линейку выпускаемой продовольственной продукции и являются крупными игроками не только на республиканском, но и на российском рынке.

Участники встречи начали анализ рынка с хлеба и хлебобулочных изделий. Исполнительный директор «Челны-Хлеб» Руслан Вафин отметил, что сейчас наблюдается рост объема производства, однако предприятие волнует рост цен на сырье: маргарин, масло, сахар.

Гендиректор «Челны Холод» Газильян Шакирзянов сообщил, что мороженого реализуется более 20 тысяч тонн в год.

«Сырьем обеспечены, молоко, масло местное все, сахар берем с Заинска, вспомогательными материалами тоже обеспечены, мы работаем с Белоруссией уже 15 лет, они поставляют нам упаковку. Есть кое-какие позиции по запчастям, которые мы прорабатываем и ищем пути решения», — сказал Газильян Шакирзянов.

Скачок спроса отмечает и «Агросила-Молоко». Производственная мощность молочного завода по переработке сырья в сутки составляет 160-180 тонн. Отметим, что Татарстан занимает первое место в России по производству молочной продукции.

«Скачок на 30% по заказам. Упаковочные материалы получали с Украины, теперь наладили поставки с Китая», — отметила заместитель гендиректора АО «Агросила» по вопросам деятельности «Агросила-Молоко» Светлана Байрашева.

От лица челнинских производителей гендиректор «Булгарпиво» Руслан Якушев отметил готовность трудоустроить переселенцев из Мариуполя.

Наиль Магдеев поблагодарил за оказанную помощь вынужденным переселенцам. Так, компания «Бросско» бесплатно сшила школьную форму для детей. «Всех детей одели. Мы приняли решение, что всех детей с Мариуполя в школе будем кормить бесплатно наряду с детьми из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. То, что вы, предприятия, предоставите им работу — это тоже будет хорошей поддержкой в их семейный бюджет», — отметил мэр.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial