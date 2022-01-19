Мэр Набережных Челнов: «Шаймиев не был бы Шаймиевым, если бы не довел дело до конца»

Фото: Ринат Шайхитов, предоставлено пресс-службой мэрии г. Набережные Челны

Мэр второго по величине города Татарстана Наиль Магдеев в преддверии 85-летнего юбилея Минтимера Шаймиева поделился с ИА «Татар-информ» воспоминаниями от работы с первым Президентом Татарстана.

Глава Автограда рассказал, что в 1996 году Минтимер Шарипович доверил ему возглавить Бугульму, где на тот период остро стоял вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой. Вода тогда в город подавалась от водозабора на Каме в Набережных Челнах. Пройдя 200 километров по устаревшему водопроводу, она загрязнялась и не соответствовала санитарным нормам.

По инициативе Минтимера Шариповича Шаймиева было принято решение о реализации программы «Чистая вода». Она предусматривала масштабную реконструкцию водозаборных сооружений и переход на собственные подземные источники.

Фото: Ринат Шайхитов, предоставлено пресс-службой мэрии г. Набережные Челны

«В лихие 90-е это казалось невыполнимой задачей — прецедентов в современной России не было. Но Шаймиев не был бы Шаймиевым, если бы не довел начатое дело до логического завершения. Он нашу инициативу поддержал», — рассказал Наиль Магдеев.

За успешную реализацию проекта Бугульму включили в почетный список ООН по Программе населенных пунктов (ООН-Хабитат) — это самая престижная подобная награда в мире, отмечает мэр Автограда.

«В 2008 году 6 октября в Анголе нам вручили мемориальную доску с выгравированными на ней именем города и его достижениями. Сегодня Бугульма — это город с чистой родниковой питьевой водой», — заметил мэр.

Еще одним значимым проектом, над которым Наиль Магдеев работал вместе с Минтимером Шаймиевым, стало возрождение русского драматического театра в Бугульме. Новое здание получилось мини-копией Казанского театра оперы и балета. Минтимер Шарипович предложил присвоить ему имя народного артиста СССР Алексея Баталова.

Фото: Ринат Шайхитов, предоставлено пресс-службой мэрии г. Набережные Челны

«Я обратился к Алексею Владимировичу, чтобы согласовать с ним этот вопрос. Он ни в какую не соглашался. Но когда узнал, что это предложение Минтимера Шариповича, согласился. Теперь Бугульминский русский драматический театр носит имя народного артиста России», — сказал Наиль Магдеев.

Мэр подчеркивает, что сегодня, как и много лет назад, Минтимер Шарипович не перестает удивлять неуемной энергией и неисчерпаемостью запаса новых идей. «Огромного уважения заслуживает его инициатива по возрождению исторических памятников — городов Болгара и Свияжска. Благодаря Минтимеру Шариповичу Шаймиеву и Рустаму Нургалиевичу Минниханову Болгарский историко-археологический комплекс включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — напомнил Наиль Магдеев.

Кроме этого, Татарстан стал первым регионом в стране, где появились полилингвальные школы. «Это опять-таки воплощенная в реальность мечта Минтимера Шариповича, который как политик высокого уровня понимает важность и значимость сохранения межнационального и межкультурного согласия. Это актуально для всей России, где проживают свыше сотни различных народов и этносов», — подытожил мэр Набережных Челнов.