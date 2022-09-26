Мэр Челнов разъяснил, военнообязанных какого возраста призовут в первую очередь

В Набережных Челнах в рамках частичной мобилизации в первую очередь будут призваны солдаты и сержанты до 45 лет и офицеры до 55 лет. Челнинский же военкомат приглашает мужчин и более старшего возраста, но они призваны не будут. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр Автограда Наиль Магдеев.

Градоначальник подчеркнул, что призыв на службу в Челнах будет проходить строго в соответствии с указом Президента Владимира Путина.

«В указе и нормативных документах есть пункт о том, кто призывается на военную службу по частичной мобилизации. Есть возрастной состав — призываются солдаты и сержанты до 45 лет, офицеры до 55 лет. Поэтому в рамках того, что определено, призывная комиссия и должна вести работу. Да, военкомат приглашает людей старше 45 и 55 лет, но они в рамках указа призваны не будут. Есть критерии, по которому работает военный комиссариат, и по которому должна работать призывная комиссия», — отметил он.

По словам Магдеева, приглашать по повестке людей старше этого возраста необходимо только для сверки и только в выходные дни, чтобы разгрузить работу военного комиссариата.

«Мы видим, что военкомат на прошлой неделе призывал людей старше 45 лет. Но в этом пока не было такой необходимости. Я ставлю такую задачу: те, кто старше этого призывного возраста, их можно приглашать в выходные дни с тем, чтобы проводить сверку. Нужно четко организовать работу в рамках указа Президента», — заключил он.