Мэр Челнов рассказал, как 13 лет ухаживал за прикованным к постели отцом

В преддверии Декады инвалидов, которая стартует 1 декабря, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, как ухаживал за отцом-инвалидом. Он был прикован к постели 13 лет.

«Это прошло через мою судьбу, через судьбу моей семьи. Я 13 лет ухаживал за отцом-инвалидом, поэтапно могу рассказать, как это происходит. И как это в жизни бывает, когда 52-летний здоровый крепкий мужчина, поднимавший с земли 100 кг, выросший в деревне, в одночасье стал инвалидом, полностью обездвиженным. И что впереди? Как в этой ситуации себя чуствует семья, мы, сыновья? Я прошел в жизни такой экзамен, никому не пожелаю этого. Так что я не только по докладам знаю, как это бывает в жизни», — поделился мэр города на аппаратном совещании.

Магдеев заметил, что семьям с детьми с синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра, ДЦП, взрослым лежачим больным каждый может протянуть руку помощи — и моральную, и материальную.

«Декада милосердия такие возможности нам дает. Тот, кто через это прошел, кто несет на себе этот крест, это все, к сожалению, дается всевышним. Это трагедия для семьи, к этой тяжелой судьбе мы можем проявить внимание, — призвал Наиль Магдеев. — Пусть Всевышний не даст нам этих жизненных экзаменов, оградит нас от жизненных невзгод. Молиться надо, что на своих двух ногах ходишь на работу».

Замруководителя исполкома Рамиль Халимов доложил, что в Набережны Челнах проживает 28501 инвалид.

Наиболее уязвимой частью населения, нуждающейся в особой поддержке государства, являются дети с ограниченными возможностями здоровья. Их в городе 2245 человек.

«Необходимо отметить, что вновь открытые школы и детские сады построены с соблюдением нормативных требований: лифт, оборудованные санузлы, запись светового и звукового оповещения», — отметил докладчик.

В восьми коррекционных школах обучаются 1352 ребенка с инвалидностью, в общеобразовательных школах — 752, по адаптированным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья — 540 человек, из них 137 инвалидов. Функционируют три ресурсных класса для детей с расстройствами аутистического спектра. Проходят обучение на дому 319 детей. Охват обучением детей-инвалидов школьным обучением составляет 100%.

К декаде инвалидов подготовлено более 130 мероприятий. Откроет декаду концерт 29 ноября в 15:00 в ДК КАМАЗа. Также в ДК КАМАЗа с 1 по 10 декабря пройдет инклюзивный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Неповторимое чудо».

В рамках Международного дня инвалида пройдут концерт эстрадно-джазового оркестра «Визит», концертная программа «Я люблю тебя жизнь» ансамбля народных инструментов «Наигрыш» для общества слепых, в органном зале запланирован вечер органной и фортепианной музыки.

В ДЮСШ «Витязь» состоится городская спартакиада среди спортсменов-инвалидов. Помимо этого, организованы акции «Дарю добро», «Дети — детям», «Забота», «Чистый дом», а в МЦ «Нур» пройдет ярмарка вакансий.