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Ру Тат
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Общество
4 апреля 2022  10:15
Эльза Кузнецова

Мэр Челнов рассказал, что возмутило его по дороге на работу

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал, какие моменты в городе вызвали у него наибольшее возмущение, когда он сегодня ехал на работу в шесть утра.

«Проезжал я по городу в шесть утра и смотрю: вроде бы солидное заведение, причем есть разных форматов... И в образовательных учреждениях, и в торговых объектах до сих пор на крыльце лежит снег и наледь. Как такое может быть? Это же надо себя не уважать», — возмутился чиновник.

Магдеев отметил, что ежедневно в заведения заходят завхоз, директор, им приходится перешагивать через такую грязь и наледь.

«Там работы-то на 10 минут, очистил крыльцо, раскидал снег. Он на следующий день растает. Нужно работать и жить так, чтобы в нашем городе было приятно», — поделился впечатлениями Наиль Магдеев.

Градоначальник посоветовал горожанам более внимательно отнестись к вопросу чистоты и порядка, а также приучать к труду детей и подростков.

#Набережные Челны
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