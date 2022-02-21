Мэр Челнов распорядился повысить зарплату механизаторам из-за аномальной зимы

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев распорядился повысить зарплату механизаторам, бульдозеристам и трактористам из-за аномальной зимы. Градоначальник заявил, что мера затроент выплаты за январь и февраль, на которые выпали сильные снегопады.

«Думаю, что за март тоже. Это же аномалия, когда снега выпало в два раза больше нормы. У природы нет плохой погоды, она такая, какая есть. Погоду изменить мы не можем. Снег на лету еще не научились ловить. Так, чтоб снег выпал и через 15 минут было все убрано, в жизни не бывает. Но есть нормативные сроки и в нормативные сроки ПАД в основном укладывается. Им тоже нужно сказать за работу большое спасибо. Они свои функции и задачи выполняют, как бы сложно ни было. Мы видим, что они работают денно и нощно», — отметил мэр Автограда.

О повышении зарплаты сотрудникам должны задуматься и в управляющих компаниях, считает Магдеев.

«Да, они у нас частные, это понятно. Мы в их бизнес не вмешиваемся. Но гляньте, как работают сегодня дворники. Не покладая рук! Только снегопад прекратился, сутки передышка, а потом опять снегопад! Сутками же снег валит», — сказал он.