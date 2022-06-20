Мэр Челнов раскритиковал председателей СНТ, не установивших наблюдение и тревожные кнопки

Правоохранительные органы в ходе межведомственных рейдов обнаружили в Набережных Челнах четыре из 16 садовых обществ, не оборудованных ни видеонаблюдением, ни «тревожной кнопкой». Об этом на аппаратном совещании доложил заместитель начальника УМВД Михаил Чекмарев.

«Не во всех предприняты все необходимые меры по обеспечению правопорядка. Видеонаблюдение отсутствует в садовых обществах „Алма“, „Союз Н“, „Кама-2“ „Бережок“. В трех из них также нет кнопки тревожной сигнализации с экстренным вызовом сотрудников полиции», — сообщил он.

Мэр города Наиль Магдеев подверг критике председателей данных СНТ и поручил развивать безопасность в городе и в дачных обществах.

«Что за общества такие, я не понимаю! Я всех запомнил, — отметил мэр. — Давайте не будем равнодушными, там же имущество граждан. Что им потом делать? Бегать с заявлениями: „У меня украли это! У меня украли то!“? Что это такое? Есть инструменты для того, чтобы людей не обокрали, чтобы не „помогли“ собрать урожай... В остальных сообществах председатели это понимают. Почему не сделать это заранее? 12 обществ сделали, четыре не сделали. Чем они отличаются?» — задался вопросом градоначальник. Мэр Челнов также поручил особое внимание обратить на летние пришкольные лагеря — их более полусотни, в них заняты по интересам более 7,8 тыс. детей.

Михаил Чекмарев также сообщил, что в настоящее время к серверам «Безопасного города» подключено 3125 видеокамер, в том числе в местах массового отдыха граждан и на улицах 856 видеокамер. Так, за пять месяцев текущего года с использованием данной системы раскрыто 183 преступления и пресечено 896 административных правонарушений.

В планах установить еще 154 камеры в 47 местах, включающих общественные пространства, транспортные развязки и выезды из города, из которых: 87 с распознаванием лиц, 61 с распознаванием государственных регистрационных знаков транспортных средств и шесть обзорных камер.