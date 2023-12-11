Мэр Челнов раскритиковал горожан, выходящих на неокрепший лед с детьми

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании раскритиковал горожан, которые подвергают риску свои жизни и жизни своих детей, выходя на тонкий лед ради прогулки или рыбалки.

«Ну как можно за килограмм рыбы рисковать своей жизнью? Несколько лет тому назад погибли отец и сын. Вот какая трагедия для супруги, детей, родных и близких. Давайте вот прямо ответим на этот вопрос: стоит этот килограмм рыбы жизни главы семейства и сына или нет? Да, спорт, досуг, но не должно быть на грани жизни и смерти. До чего доходим? — обрушился на челнинцев глава города. — Не всегда и в трезвом состоянии выходят на лед. Несмотря на низкие температуры, лед еще неокрепший. С детьми же еще выходят. Не только собой рискуют, но и своими детьми. Давайте не будем создавать трагедии».

Руководитель местного отделения Центра ГИМС Абузар Нугуманов доложил, что лед на водоемах еще не окреп, его толщина составляет от 10 до 15 сантиметров, имеются открытые участки на руслах рек.

«Однако многие, не дожидаясь необходимой прочности, не смотря на запрещающие знаки и указатели, не думая о последствиях, выходят или выезжают на автомобилях на неокрепший лед, используют несанкционированные пешеходные переходы на льду, а дети гибнут по причине собственной шалости и отсутствия контроля со стороны родителей и взрослых», — отметил докладчик.

В прошлом году в Татарстане на воде погибли 86 человек, в этом — 82. Из них восемь — дети. Челны в этом году потеряли ребенка, в том году — семь человек, в том числе двое детей.

Основная причина гибели людей (60%) в период ледостава — выход на неокрепший лед. Еще 20% — выезд на лед автомобилей. Использование несанкционированных пешеходных переходов и отсутствие контроля со стороны взрослых — по 10%.

Нугуманов назвал места массового выхода на лед, на которые властям следует обратить особое внимание. Больше всего их в Комсомольском районе: Нижний бьеф в районе плотины Нижнекамской ГЭС, на реке Мелекеске напротив дома 10/70, напротив Элеваторной горы в районе улицы Центральной и у Колокольного моста. В Центральном районе они находятся у городского пляжа, у лодочной станции «Навигатор» и в районе «Чаллы Яра», в Автозаводском — на реке Шильне в районе 48 комплекса.

«Главы районов, на ваших территориях есть участки массового выхода на лед. Еще раз внимательно посмотрите: аншлаги, профилактика. Подойти, предупредить. Власть употребите в отношении тех, кто не понимает нормального человеческого языка, — поручил Магдеев. — Потом нам вопросы будут задавать: куда смотрела власть? Власть должна смотреть на реку. В первый раз предупредите, во второй раз оштрафуйте».

Нугуманов заметил, что при выявлении нарушений гражданами правил безопасности на водных объектах и выходе на лед толщиной менее 7 сантиметров составляются административные протоколы. Это влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. рублей до 2 тыс. рублей. Должностные лица в случае нарушения должны будут заплатить от 5 тыс. до 7 тыс. рублей; юридические лица — от 50 до 70 тыс. рублей.