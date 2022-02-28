Мэр Челнов раскритиковал автовладельцев, задолжавших налогов на 254 млн рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал челнинских автовладельцев, которые не уплатили имущественные налоги. Градоначальник призвал их к ответственности, напомнив еще раз, что необходимо выполнять взятые на себя обязательства.

Начальник налоговой инспекции Челнов Диана Сагидуллина сообщила, что в целом жители города не заплатили имущественных налогов на 387 млн рублей. По традиции наибольшее число должников оказалось среди владельцев автотранспортных средств с общей суммой задолженности более 254 млн рублей. При этом задолженность налога на имущество составила 104 млн, на землю — 29 млн рублей. Почти 15 тыс. требований было направлено должникам через «Почту России».

Мэр Автограда Наиль Магдеев отметил, что не все автовладельцы до сих пор считают необходимым уплачивать транспортный налог.

«Сумма немаленькая. По дорогам все ездим, за дело критикуем, за хорошие дороги благодарим. Но 254 млн рублей — это, наверное, как раз те, кто критикует и не уплачивает транспортный налог. Думаю, что к ним должны применяться меры принудительного взыскания. Здоровые крепкие люди, которые крепко держат управление своим автомобилем, должны оплачивать транспортный налог. Это же не инвалиды, не участники Куликовской битвы! Это люди, которые имеют достаток для того, чтобы приобретать автомобиль. Слава Богу, это хорошо! Но транспортный налог нужно оплачивать. Иначе на какие средства ремонтировать дороги? У нас в этом году программа на 2 млрд рублей. Мы не можем 254 миллиона кому-то простить. Извините», — сказал градоначальник.

Кроме того, Магдеев отметил, что на сумму неуплаченных имущественных налогов — 104 млн рублей — можно капитально отремонтировать детский сад. «В местный бюджет эти средства нужны. Поэтому я прошу всё до копейки собирать в городской бюджет», — поручил мэр.