Мэр Челнов прокомментировал запрет на электрический транспорт в парках и скверах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал запрет исполкома на электрические транспортные средства на городских набережных и в парках, а также поручил главам районов ограничить движение транспорта в парках, скверах и на набережных.

Магдеев заявил, что эта тема до сих пор вызывает много споров, однако в очередной раз подчеркнул, что парки и скверы — это территории для отдыха горожан, а не для передвижения транспорта.

«Много споров по поводу транспорта, двух- и четырехколесного, в наших парках и скверах, но, безусловно, там его быть не должно. Парки и скверы — места массового отдыха для людей, не для транспорта. Какие могут быть еще дискуссии?» — задал риторический вопрос мэр.

Он подчеркнул, что набережная и скверы должны быть безопасными для детей. «Чтобы любой родитель мог спокойно отпустить своего ребенка. Он там на своем самокате, на маленьком велосипеде катается или просто пешком ходит, играет», — отметил Магдеев.

Мэр напомнил, что еще пару лет назад по набережной «рассекали» на мотоциклах и машинах

«Этого не будет. Главы районов, вы должны это решение принять. До набережной и парка можно дойти — 100–150 метров полезно для кровообращения. Все условия созданы», — отрезал мэр.

А на днях в парке «Прибрежный» отдыхающие сняли на видео молодого человека, который передвигался на гоночном мотоцикле. Магдеев отметил, что для такой техники в городе есть специальный стадион, развитием которого занимается бизнесмен Наиль Хуббатуллин.

«Прекрасный спортивный объект для мотокросса. Поэтому люди правильно возмущаются, что там, где они гуляют и отдыхают, на мотоциклах ездят, на автомобилях заезжают. Стоянки есть, они работают. Ими можно и нужно пользоваться. Места массового отдыха — это не места передвижения транспорта», — добавил Магдеев.

Он заметил, что парки и набережные должны иметь спасателей и быть оснащены камерами видеонаблюдения.

Начальник Управления МВД России по Набережным Челнам Айрат Ханбиков доложил о планируемой работе по профилактике преступлений и административных правонарушений, совершаемых в общественных местах в летний период.

С 25 мая по 15 сентября буден введен в действие план мероприятий «Курорт» по обеспечению общественного порядка в местах массового отдыха граждан. Всего в Набережных Челнах 29 таких мест, особо значимые из них — это парки «Прибрежный», «Победа», «Комсомольский», «Сидоровский», «Гренада», бульвары «Энтузиастов» и «Боровецкий», набережная имени Габдуллы Тукая, городской пляж.

До 31 мая совместно с МЧС, ГИМС, представителями санэпидемстанции, «Горкомунхоза», исполнительного комитета города и Центрального района будет проведено обследование пляжной зоны, а также проверка спасательного и медицинского пункта, их укомплектованности, по результатам проверки будет приниматься решение по открытию городского пляжа.

В прошлом году в рамках операции «Курорт» было раскрыто три преступления, совершенных в местах массового пребывания граждан, выявлено 67 административных правонарушений.