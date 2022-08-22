Мэр Челнов: Проект продолжения Московского проспекта будет реализован в ближайшее время

Депутаты Челнов утвердили сумму выплат дачникам, чьи земли были выкуплены для продолжения проспекта Московский. Об этом мэр Наиль Магдеев сообщил на заседании горсовета, передают «Челнинские известия».

«Этот проект будет реализован в ближайшее время. Но для того, чтобы иметь коридор для строительства и моста, и дороги, нужна территория. Поэтому мы, напомним, несколько лет назад мы выкупали земельные участки у граждан. В этот раз закладываем финансовые ресурсы на покупку земельных участков садового общества», — рассказал градоначальник.

Всего компенсацию должны получить владельцы 11 участков СНТ «Юбилейный» — из бюджета выделены 4,5 млн рублей.

Магдеев также сообщил, что на сегодня разработан первый этап строительства проспекта. Новая дорога, которая соединит старую часть города с новой, позволит разгрузить существующие транспортные артерии.