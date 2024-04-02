Мэр Челнов призвал закрыть стройки, с которых спецтехника развозит грязь по городу

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил исполкому кардинально решать проблему с большегрузами, которые на колесах развозят грязь со строек по улицам города.

«Если порядка нет, закрывайте! Пусть поставят технику для помывки колес. Элементарный порядок же должен быть! Понятно, стройка подразумевает определенные неудобства, грязь. Но сегодня понятно, как с этим работать: плиты на выезде, элементарно бочка с водой, человек, который моет колеса при выезде на городские улицы. Уважать нужно наш город. Он должен быть чистым, опрятным, аккуратным», — призвал он.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев поручил Управлению АТИ исполкома и отделам взаимодействия с организациями территории взять под особый контроль нарушения при выполнении земляных работ: пресекать загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпку водопропускных труб, кюветов и газонов путем выноса грязи на колесах транспортных средств.

«Мы тщательно отслеживаем места, где потенциально возможен вынос грязи», — отметил чиновник. За нарушения предусмотрены крупные штрафы, предупредил он.