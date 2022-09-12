Мэр Челнов о проверках школьных столовых: Приезжать нужно за пять минут до обеда

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал устраивать внезапные проверки в школьных столовых. В качестве примера на аппаратном совещании в исполкоме он рассказал о своем неожиданном визите в одну из школ города.

«На прошлой неделе, не предупреждая, я приехал в одну из школ. Лично сам посмотрел, как организовано питание, как соблюдается весь тот перечень, который утверждается вами, Ильгизар Габдулхаликович, в части 12-дневного меню, — обратился мэр к главному санитарному врачу Автограда Ильгизару Бариеву. — Всё, что было приготовлено для бесплатного горячего питания школьников, мне удалось попробовать. Пища качественная, вкусная, горячая».

По мнению Магдеева, нужно чаще устраивать неожиданные проверки, не предупреждая, что «к нам едет ревизор». «Я имею в виду врача из Роспотребнадзора или инспектора. Надо приезжать за 15–20 минут [до события]. Мы сориентировались, приехали за пять минут до обеда для учеников третьего класса. Вместе с ними и перекусили», — пояснил Магдеев.

Проверками должны заниматься и представители родительской общественности, причем проводить их нужно со всей строгостью, уверен мэр. «От строгости еще никто не умер. Щука нужна, чтобы карась не дремал. У нас никаких претензий нет к работе комбината школьного питания. Нет претензий и к руководителям школ», — заключил он.