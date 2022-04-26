Мэр Челнов призвал привести город в порядок к Первомаю

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил привести город в порядок ко Дню весны и труда.

В минувшие выходные в Автограде прошел общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города, в котором приняли участие более 28 тыс. человек, 2 120 организаций и предприятий, задействовано почти 350 единиц техники. Граждане очистили 1 632 га и вывезли более 2 тыс. кубометров мусора и растительных отходов, посадили свыше 2 тыс. деревьев и кустарников.

Наиль Магдеев поблагодарил всех неравнодушных челнинцев за активное участие в субботнике.

«Спасибо вам большое, уважаемые коллеги, единомышленники, соратники, кто так же, как и мы, мыслит этими категориями — чистоты, порядка, организованности, дисциплины. Все мы хотим видеть наш город чистым, опрятным, аккуратным. Но для этого нужно приложить усилия. Эти усилия тем более в преддверии Светлой Пасхи были приложены трудами и стараниями горожан всех возрастов», — поблагодарил участников мероприятия мэр Наиль Магдеев.

Градоначальник поручил продолжить эту работу до 1 мая.

«До 1 мая эту работу необходимо продолжить, брать пример с лучших. Неделя теплая. Давайте найдем возможность привести в порядок наш город, чтобы в чистоте и порядке встретить Первомай и отметить очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне», — поручил Магдеев.