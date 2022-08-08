Мэр Челнов призвал «по-человечески» отблагодарить строителей «Нашего двора»

В Набережных Челнах завершено обновление многих дворов, входящих в президентскую программу «Наш двор». На аппаратном совещании в исполкоме мэр Автограда Наиль Магдеев поручил главам районов города отблагодарить строителей, участвовавших в ремонте территорий.

«Коллеги, главы районов, обратите внимание, ряд дворов уже готовы в полном объеме. Поэтому посмотрите в завершение работ, как отблагодарить работников подрядных организаций. Я думаю, это простые человеческие отношения к тем людям, которые благоустроили двор», — обратился он к главам трех районов города.

Хорошим примером он считает праздничный обед, подготовленный для рабочих жителями одного из дворов. Организовать его помог глава Центрального района Эдуард Фаттахов.

«Собрали жителей двора, строителей, угостили их вкусным пловом, сделали хороший концерт. Сказали большое спасибо за то, что те привели в порядок их двор. Хорошие человеческие отношения — это очень важно для нашего города. Важно сделать хорошую работу и важно быть благодарными. Президенту Татарстана — за уникальную программу, строителям, которые работают в такую погоду. Да, они получают зарплату, но человеческое спасибо важно для любого из нас. Город Набережные Челны всегда был особенно дружным. <...> „Наш двор“ больше, чем программа асфальтирования, освещения, благоустройства. Это еще и образ жизни», — отметил градоначальник.

Так, в августе в микрорайонах намечены праздники дворов для детей и взрослых, показы фильмов. Магдеев подчеркнул, что итоги работы необходимо подводить на хорошем и достойном уровне.

«Не скупитесь на похвалу людям. Простым работникам, которые работают субботу и воскресенье. Организуйте чаепитие, вручите благодарственные письма. Именно тем, кто работает в такую жару: механизаторам, асфальтоукладчикам — энтузиастам своего дела», — сказал он.

Начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Челнов Ильдар Гайнуллин доложил, что в этом году благодаря президентской программе будут благоустроены 119 дворов. На сегодня выполнение по дорожным работам составляет 78%, по освещению — 80%. Также работы ведутся по установке уличного оборудования — это скамейки, урны — и оборудования на детских площадках. Магдеев уточнил, что за три года реализации программы «Наш двор» при благоустройстве объектов было освоено 9 млрд рублей.