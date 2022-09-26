Магдеев призвал челнинцев оставаться дома при первых симптомах коронавируса
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании призвал горожан при первых симптомах коронавирусной инфекции уходить на больничный, чтобы «не заразить половину коллектива». Он подчеркнул, что в первую очередь внимательно отнестись к этому нужно тем, кто работает в больших коллективах.
«Все необходимое в городе имеется и для профилактики, и для лечения в полном объеме. Протокол ясен. Уже знаем и имеем опыт работы с этой инфекцией, четко организован весь процесс, лечение, диагноз, поэтому ничего нового сегодня для работников здравоохранения в этом вопросе нет, – отметил Магдеев. – Своевременно необходима профилактика. Нужно вовремя обращаться в лечебно-профилактические учреждения. Не так — „а само пройдет“. Пройти-то пройдет, но половину коллектива можно заразить. Первые симптомы, если появляются, нельзя так — „как-нибудь перетерпим“».
Глава Горздрава Александр Николаев доложил, что уровень обращений за последнюю неделю остается на стабильных значениях. Инфекционные отделения работают в штатном режиме.
Также в городе продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Всего в Челны поступило 390 тыс. доз вакцин. Первым компонентом провакцинировано более 314 тыс. человек. Также продолжается вакцинация против гриппа. Прививку поставили более 60 тысяч челнинцев.