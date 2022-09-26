news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
26 сентября 2022  10:55
Эльза Кузнецова

Магдеев призвал челнинцев оставаться дома при первых симптомах коронавируса

news_top_970_100

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании призвал горожан при первых симптомах коронавирусной инфекции уходить на больничный, чтобы «не заразить половину коллектива». Он подчеркнул, что в первую очередь внимательно отнестись к этому нужно тем, кто работает в больших коллективах. 

«Все необходимое в городе имеется и для профилактики, и для лечения в полном объеме. Протокол ясен. Уже знаем и имеем опыт работы с этой инфекцией, четко организован весь процесс, лечение, диагноз, поэтому ничего нового сегодня для работников здравоохранения в этом вопросе нет, – отметил Магдеев. – Своевременно необходима профилактика. Нужно вовремя обращаться в лечебно-профилактические учреждения. Не так — „а само пройдет“. Пройти-то пройдет, но половину коллектива можно заразить. Первые симптомы, если появляются, нельзя так — „как-нибудь перетерпим“».

Глава Горздрава Александр Николаев доложил, что уровень обращений за последнюю неделю остается на стабильных значениях. Инфекционные отделения работают в штатном режиме. 

Также в городе продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Всего в Челны поступило 390 тыс. доз вакцин. Первым компонентом провакцинировано более 314 тыс. человек. Также продолжается вакцинация против гриппа. Прививку поставили более 60 тысяч челнинцев.

#Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100