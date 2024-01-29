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Мэр Челнов призвал более качественно проводить утренние фильтры в школах
На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев обратился к руководителям учебных заведений с просьбой не снимать утренний фильтр в школах и детсадах. По его словам, важно сохранить контроль за состоянием здоровья детей.
«Если есть недомогания у детей, нужно принимать меры для лечения, а не распространять инфекцию. Это нужно, чтобы потом не ограничивать работу школ и садов. Делайте все, чтобы в учреждениях с массовым пребыванием людей не распространялись болезни», — призвал градоначальник.
Руководитель Управления здравоохранения Рустам Нугманов на аппаратном совещании рассказал, на каком уровне находится уровень заболеваемости.
«За весь период в городе зарегистрировано более 32 тыс. случаев ковида. За прошлую неделю зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа столько же, сколько за предшествующую. Эти показатели ниже в среднем на 20%. Пока не растем», — сообщил он.
Также Нугманов отметил, что учреждения здравоохранения работают в штатном режиме.
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