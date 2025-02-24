Мэр Челнов призвал бизнес активнее участвовать в муниципальных торгах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании выразил недовольство низкой активностью челнинских предприятий в муниципальных закупках.

Несмотря на рост доли местного малого и среднего бизнеса до 58% (на 7% выше, чем в прошлом году), значительная часть заказов уходит поставщикам из других городов и муниципалитетов Татарстана, в частности Казани и Тукаевского района. Они обеспечивают город бензином, учебными пособиями, моющими средствами, спортивными товарами, спецодеждой и медицинскими изделиями.

«Наши предприятия что, не конкурентоспособны? Спецодежду, спортивные товары, моющие средства мы не можем предложить по цене и качеству? Конечно, конкуренция открыта для всей страны, но своя рубашка ближе к телу. Резервы есть, надо работать активнее!» – заявил Магдеев.

Он подчеркнул, что город готов обучать и информировать местный бизнес о возможностях участия в торгах, чтобы предприятия Челнов могли увереннее конкурировать и наращивать объемы поставок для муниципалитета.