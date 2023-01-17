Мэр Челнов пристыдил водителей, чьи авто мешают уборке снега и проезду техники

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пристыдил водителей, которые игнорируют просьбы сотрудников ЖКХ убрать свои автомобили, мешающие уборке снега и проезду техники. Руководитель города на аппаратном совещании поручил ответственным службам проводить с ними работу и убеждать, что машины не должны создавать препятствие для городских служб.

«Надо вежливо, но в то же время настойчиво проводить работу с владельцами автомобилей. Мы понимаем, что любимое авто у некоторых должно стоять перед окнами, но время от времени у нас, в северной стране, имеет свойство выпадать снег. Его необходимо убирать. Поэтому всеми доступными методами убеждения, просьбами нужно сделать так, чтобы на время автовладельцы могли бы убрать машины», — поручил мэр.

Магдеев напомнил о вопиющем случае в Челнах, когда скорая не могла проехать к больному ребенку на вызов.

«Помните случай, когда всем домом уговаривали? Это ж каким нужно быть „особо одаренным человеком“, чтобы не убрать автомобиль и не пропустить скорую? Какие нужны средства, методы убеждения таким личностям? Там ребенок умирает, а он не соизволил убрать свой автомобиль!» — возмутился мэр.

Градоначальник рассказал еще об одном случае, когда автолюбитель проигнорировал просьбы управляющей компании. «Автолюбитель видит, что убирает техника, приезжает, ставит транспорт. Закрывает автомобиль, говорит: „Сейчас, сейчас“ и исчезает на целый час, а вокруг него кружит техника. Потом возмущаемся. Сами себе усложняем жизнь. Зачем?» — задался вопросом руководитель города.

Начальник Управления городского хозяйства исполкома Челнов Наиль Гайнуллин доложил, что в эти дни основной упор сделан на очистку местных проездов. Ежедневно на очистку дорог в Челнах в дневную смену выводится 140 единиц техники и 80 дорожных рабочих, в ночную — 90 единиц техники.