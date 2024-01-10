Мэр Челнов пригрозил отстранить управляющие компании, которые не убирают снег

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил отстранять от работы управляющие компании, которые не справляются с уборкой снега. Он призвал исполнительный комитет привлекать к проверкам работников Прокуратуры и жилищной инспекции, которые имеют полномочия оказывать воздействие на организации.

«Полномочий наказывать за нерадивую работу у города нет. Они есть у прокурора и начальника жилищной инспекции. Иное вмешательство в работу управляющих компаний запрещено законом. Муниципалитет может только морально воздействовать на нарушителя, — отметил мэр на аппаратном совещании. — Люди страдают от того, что снег не убирается, а мы тут ходим, уговариваем».

По мнению Магдеева, должно быть иное воздействие: где-то рублем, а где-то, если компания из года в год не выполняет свои обязательства, она должна быть отстранена от управления жилыми домами.

«Взяли дома — управляйте! Если люди в соцсетях пишут, что управляющие компании не убирают снег, мы что должны делать? Незамедлительно обращайтесь в контрольно-надзорные органы! Сполна получают с жителей по тарифу за услуги и за уборку. Я ничего не имею против УК, никого не собираюсь разносить, но кто безобразничает — с теми должен быть нелицеприятный разговор», — отметил он.

Мэр поручил руководителю исполкома Фариду Салахову направить официальное обращение к прокурору города и начальнику территориальной жилищной инспекции с перечнем недоработок управляющих компаний.

«Мы тоже должны видеть реакцию с их стороны», — заявил Магдеев.

Первый замруководителя исполкома Илья Зуев по итогам проверки, которую он провел 2 января вместе с руководителем исполкома Фаридом Салаховым, отметил управляющие компании «Челныстройремонт», «Жилкомсервис», «Строим будущее», «Комсомольский», которые хорошо справились со своими обязательствами. Хуже отработали УК «Жилищный фонд», «Жилэнергосервис», «Чаллы», «Вилюй».

«Уже провели совещание, они эту работу поправят», — заступился за УК Илья Зуев.