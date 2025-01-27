Мэр Челнов представил Зуева в качестве своего помощника

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил Илью Зуева в качестве своего помощника. Ранее он трудился первым заместителем руководителя исполкома Автограда. На должность помощника главы города Зуев заступил 20 января.

«Зуев Илья Сергеевич – известный для всех вас человек. Работая на различных должностях, проявил себя с положительной стороны. Никаких замечаний по результатам предыдущей его профессиональной деятельности нет», – отметил мэр.

По информации Магдеева, есть новые задачи, которые стоят перед руководством города.

«В первую очередь это, безусловно, специальная военная операция, работа с военнослужащими, уволенными, вернувшимся с СВО по состоянию здоровья, по другим причинам. Когда наши военнослужащие, наши герои, наши отважные воины возвращаются в мирную жизнь, то возникает масса вопросов, начиная от трудоустройства, реабилитации, протезирования. И всеми этими вопросами нужно заниматься, должен быть центр ответственности, для того чтобы все федеральные, республиканские и муниципальные органы управления объединить», – пояснил руководитель Автограда.

Кроме того, Зуев будет заниматься миграционной политикой. «Более 20 тыс. мигрантов из различных бывших союзных республик работают в экономике нашего города: и на КАМАЗе, и в строительных организациях, и на предприятиях машиностроения. Поэтому вопросы, связанные с пребыванием иностранных граждан, тоже требуют нашего серьезного внимания – начиная от места проживания и заканчивая вопросами дисциплины и порядка», – обозначил дополнительные приоритеты мэр.

Илье Зуеву 45 лет. Он родился в городе Воткинске Удмуртской АССР. Окончил Юридический институт МВД России в 2000 году. Карьеру начал в Ижевске, где служил в органах внутренних дел.

С 2000 по 2003 год трудился в Управлении Федеральной службы налоговой полиции по Удмуртской Республике, затем – в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по УР.

В июле 2017 года был назначен первым заместителем руководителя исполнительного комитета города Набережные Челны.