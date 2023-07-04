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Мэр Челнов поздравил супругу участника спецоперации с рождением дочери
Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил семью мобилизованного бойца с пополнением — у молодой семейной пары родилась долгожданная дочка.
Молодой отец всего за два дня до этого события вернулся в зону специальной военной операции. Супруга Анастасия смогла дозвониться до него из родильного зала.
Познакомиться с малышкой сегодня в роддом пришли многочисленные родственники, включая даже прабабушек и прадедушек, друзья и коллеги родителей.
От администрации города молодую маму поздравили мэр Автограда Наиль Магдеев, глава Центрального района Эдуард Фаттахов и депутат Государственного Совета РТ Руслан Нигматулин.
«Передайте слова благодарности, признательности своему супругу! Он настоящий герой. В такое непростое и трудное время для страны он выполняет важную миссию. Он настоящий мужчина», — сказал глава Челнов.
По традиции семье был вручен сертификат на 100 тыс. рублей и комплект для новорожденного.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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