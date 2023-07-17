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Мэр Челнов поздравил семью участника спецоперации с рождением дочери
В семье сотрудницы горбольницы №5 Айгуль и ее супруга, который сейчас находится в зоне спецоперации, родилась девочка. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Наиль Магдеев.
«Стало хорошей и доброй традицией в нашем городе вручать в торжественной обстановке свидетельства о рождении молодым мамам, чьи мужья выполняют воинский долг в зоне СВО. Сегодня поздравил семью нашего военнослужащего с рождением дочери. Ее назвали красивым именем Виктория. Вручил 100 тыс. рублей, подарки от города и республики. Желаю семейного счастья и всего самого доброго!» — поделился глава города.
Андрей и Айгуль воспитывают двух сыновей и очень хотели девочку. Поздравить теперь уже многодетных родителей с рождением малышки также приехали руководитель Управления здравоохранения Рустам Нугманов и главный врач городской больницы №5 Зуфер Насртдинов.
Они пожелали маме и дочке крепкого здоровья, а отцу — обязательно вернуться к своим родным живым и здоровым. От коллектива отделения оториноларингологии, в котором трудится Айгуль, а также от всех сотрудников городской больницы №5 родителям вручили подарки.
Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева.
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