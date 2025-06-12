Мэр Челнов поздравил маму Героя России Сергея Чебнёва с Днем России

Сегодня площадь перед Дворцом культуры «Энергетик» наполнилась флагами, цветами и радостными голосами. Комсомольский район Набережных Челнов принимал поздравления с Днем России – с праздником, объединившим жителей всех возрастов.

С главной сцены к горожанам обратился мэр города Наиль Магдеев. В своей речи он подчеркнул: особенно важно сегодня сохранять единство, веру в страну и чувство патриотизма. Эти слова прозвучали искренне и глубоко, ведь рядом с мэром находилась особенная гостья – мать Героя России Сергея Чебнёва.

Магдеев подошел к ней и, не скрывая эмоций, опустился на одно колено – в знак благодарности за воспитание сына, отдавшего свою жизнь за Родину. В этот момент многие люди сдерживали слезы.

«Ваш сын – наша гордость. Спасибо за все», – произнес мэр, держась за руку женщины.

Знаковым эпизодом праздника стало вручение первых паспортов юным жителям города. Церемония прошла при участии депутата Государственного Совета Республики Татарстан Марселя Мингалимова. В торжественной обстановке 14-летние школьники получили свои первые документы гражданина России – под аплодисменты родных, друзей и ветеранов.

«Это не просто паспорт, это начало вашей взрослой жизни, – сказал Наиль Магдеев, обращаясь к ребятам. – Будьте достойны своей страны, своего города, своей семьи».

Праздничную атмосферу поддержала концертная программа с участием артистов Дворца культуры «Энергетик» и Дома дружбы народов «Родник».

Танцы, вокальные номера, народные и современные композиции звучали со сцены, создавая настроение настоящего всенародного торжества.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей страны с Днем России. Подробнее о том, какие события пройдут в ближайшие выходные, читайте в статье: «Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»