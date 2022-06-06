Мэр Челнов посоветовал подчиненным отказаться от англицизмов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сегодня во время совещания в администрации Автограда посоветовал подчиненным отказаться от использования англицизмов.

Таким образом глава города отреагировал на слова руководителя челнинского Управления образования Рустема Хузина. Тот, рассказывая об организации детского отдыха в загородных лагерях, напомнил, что родители вправе претендовать на 50% кешбэка от стоимости путевки.

«Вы сказали о возврате средств. Кешбэк <…>? Ну, давайте на русском языке говорить!» — заявил Магдеев. В этом контексте он подчеркнул, что сегодня отмечается День русского языка.

«Английский знать нужно, но следует уважать свой язык, государственный язык нашей страны. В республике два государственных языка — русский и татарский. Поэтому <…> говорите на нормальном русском языке. Можно еще на татарском», — уверен мэр.