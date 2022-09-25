Мэр Челнов вместе с горожанами посадил деревья и пообещал контролировать их состояние

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев принял участие в посадке деревьев на участке с кольца улицы Алиша до улицы 40 лет Победы. Это место выбрали сами жители нового микрорайона. Об этом глава Автограда сообщил в своем Telegram-канале.

Во время обеденного перерыва к нему присооединисль жители, представители управляющих компаний, глава Автозаводского района Винер Харисов и депутаты Горсовета. Общими усилиями собравшиеся высадили более 500 пирамидальных тополей.

«Я считаю, что это правильно — благоустройство города зависит от нас с вами. Нужно поддерживать традиции первостроителей и подавать пример своим поведением молодым. Набережные Челны — один из самых благоустроенных, зеленых городов нашей страны, и я уверен, что этот статус мы будем поддерживать и в дальнейшем», — отметил мэр.

За деревьями, высаженными в рамках месячника по благоустройству, организован уход: их своевременно поливают, чтобы саженцы прижились. «Мы надеемся, что всё, что мы сегодня делаем, приживется, потому что мы делаем это с очень светлыми и хорошими мыслями», — добавил глава города.